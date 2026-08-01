Bilbao, Laporte fiyatıyla Barcelona'yı şoke etti

Athletic Bilbao'nun İspanyol savunmacısı Aymeric Laporte, Dünya Kupası'nda üst düzey performanslar sergileyip Pau Cubarsi ile uyumlu bir savunma ikilisi oluşturduktan sonra pek çok spekülasyonun odağı haline geldi.

AS gazetesi, Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun Dünya Kupası sırasında Laporte'nin durumunu sorduğunu, hatta İspanyol savunmacıyı takip etmek için birden fazla maça bizzat gittiğini aktardı.

Bilbao yetkililerinin yanıtı ise net oldu; savunmacıdan vazgeçmek için istenen bedelin 80 milyon euro olduğunu, oyuncunun önemine tam anlamıyla ikna olduklarını, özellikle de profesyonel kariyerinin başladığı kulübe geri dönmek için geçtiğimiz yaz gösterdiği büyük çabanın ardından bu bedelde ısrarcı olduklarını vurguladılar.

Laporte, 2025 yazında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla bağını sona erdirmişti, ancak FIFA başlangıçta transfer işlemlerinin belirlenen sürede tamamlanmadığını değerlendirmiş, bu da uluslararası transfer sertifikasını almasının gecikmesine yol açmıştı.

Bilbao ve İspanya Futbol Federasyonu'nun yaptığı itirazın ardından karar iptal edildi ve savunmacı, ayrılışından 8 yıl sonra Bask kulübüne geri döndü.

Laporte, İspanya Milli Takımı'ndaki ilk çıkışından bu yana, fiziksel olarak hazır olduğu her durumda, gerek eski teknik direktör Luis Enrique gerekse Luis de la Fuente döneminde vazgeçilmez bir isim olarak kaldı.

Dünya Kupası'nda yer almayı hak edip etmediğini sorgulayan eleştirilere rağmen, turnuvadaki üst düzey performansı bu sesleri susturdu.

Basın raporları Laporte'nin ismini yeniden Real Madrid ile de ilişkilendirdi, ancak kesin olan şu ki, Deco aracılığıyla resmi bir başvuru yapan kulüp Barcelona oldu. Buna rağmen Athletic Bilbao'nun tutumu netti; oyuncuyu 80 milyon eurodan daha aza bırakmaya niyeti yok.

Laporte'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor ve oyuncu, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana İspanya Milli Takımı formasıyla 54 maça çıktı.