Bilal Ceylan: Gökhan Gönül ve Dani Alves'i örnek alıyorum

Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül ile Brezilyalı Dani Alves'i örnek alıyor.

'un genç sağ beki Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı takımın altyapısının kapısından 9 yaşında girdiğini, 17 yaş altı takımına kadar altyapının her kademesinde forma giydiğini belirtti ve kendisine Gökhan Gönül ile Dani Alves'i örnek aldığını söyledi.

Eskişehirspor A Takımı ile bu sezon 8 maça çıktığını anımsatan Bilal, şöyle konuştu:

"Altyapıda oynarken tesislerde, tellerin arkasından A takımdaki ağabeylerimin antrenmanlarını izliyordum. Eskişehirspor A Takım formasını giymek için çabalamak lazım. Bu formayı giymek içimde bir ukdeydi. Çok özel bir duygu. Buralara gelmek kolay değil. Çok çalışmak lazım. Ben de çok çalıştım. İnanarak çalıştım. Buralara kadar geldik. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. Eskişehir'de doğdum ve büyüdüm. Eskişehirspor'un maçlarında top topladım. Tribünlerinde bağırdım. Eskişehirspor sevgisi çocukluğumdan beri var. Bu sefer de sahada mücadele ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. İnşallah daha iyisini yapacağım ve taraftarımızı mutlu edeceğim. Ailemdeki herkes Eskişehirsporlu. Eskişehirspor'da oynadığım için çok mutlular."

Daha fazla takım

"Taraftarımızın desteğiyle kendimi göstermek istiyorum"

Bilal Ceylan, siyah-kırmızılı takımın kaptanları Sezgin Coşkun ve Onur Bayramoğlu'nun tecrübeleriyle genç futbolculara yardımcı olduğuna değinerek, onların aktardığı tecrübelerle sahaya çıkıp mücadele ettiklerini bildirdi.

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Daha iyi olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden genç sağ bek, "Taraftarımızın yokluğu dezavantaj oluyor. O yüzden üzülüyoruz. Taraftarımızın eşliğinde baskı yapmak istiyoruz. Ben de taraftarımızın desteği önünde oynamak, kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Bilal, örnek aldığı futbolcuların bulunduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Haberin devamı aşağıda

" 'den Gökhan Gönül'ü izliyorum. Büyük bir yetenek ve yüreğiyle oynayan bir futbolcu. Yurt dışında da Dani Alves'i izliyorum. O da çok yetenekli. Sürekli onların maçlarını takip ediyorum. Kendime yakın bulduğum sağ bekler, bu iki futbolcudur. Bu sezon Eskişehirspor'da oynayıp iyi bir form yakalamak istiyorum. Türkiye Milli Takım formasını giymeyi hedefliyorum. Ülkemi temsil etmek için yurt dışındaki bir takımda forma giymeyi amaçlıyorum. En büyük hayalim budur."