Beyin sarsıntısı… Hollanda’nın yıldızı İsveç maçında forma giyemeyecek

Hollanda Futbol Federasyonu, oyuncu Quinten Timmer’in önümüzdeki Cumartesi günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İsveç ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hollanda Futbol Federasyonu’nun X sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, Timmer’in Perşembe günkü antrenman sırasında hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiği için maça çıkamayacağı belirtildi.

Hollanda'nın NOS kanalı, çarpışmanın Kansas City Current takımının stadyumunda, basının gözünden uzak, antrenmanın kapalı bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Quinten Timmer, 2-2 berabere biten Japonya maçında yedek olarak sahaya çıkmıştı.

Quinten Timmer, daha önce turnuvaya katılamayan ikiz kardeşi Yoren Timmer ile ilgili üzücü bir haber almıştı.

Hollanda milli takım oyuncusu Teun Koopmeiners, antrenmanda yaşanan olayın sadece bir çarpışma sonucu meydana gelen bir sakatlık olduğunu söyledi.