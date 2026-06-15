Beyaz duman yükseliyor: Robin van Persie'nin Feyenoord'daki halefi bu olacak

Sipke Hulshoff (51), yakında Feyenoord'un yeni baş antrenörü olarak tanıtılacak. Kulübün efsane ismi Giovanni van Bronckhorst, De Kuip'te yaşıtı Hulshoff'a yardımcı olacak.

Bu haber, Feyenoord Transfermarkt tarafından Pazartesi günü duyuruldu. "Müzakerelerin son ayrıntıları bu çalışma modelinin atanmasıyla ilgili: Hulshoff ve Van Bronckhorst'un ikili olarak çalışması muhtemel."

Feyenoord, Hulshoff ve Van Bronckhorst'u bir an önce tanıtmak istiyor, böylece yeni sezonun başlangıcında takıma liderlik edebilecekler.

Feyenoord kadrosu hazırlıklara Haziran sonunda başlayacak. 29 Haziran Pazartesi günü ilk grup antrenmanı yapılacak.

Hazırlıkların ilk haftası ilk hazırlık maçıyla sona erecek. Feyenoord'un hazırlık maçları bu yıl Krommedijk'te başlayacak: 4 Temmuz Cumartesi günü FC Dordrecht ile (14:30).

Hulshoff, Feyenoord'u çok iyi tanıyor. 2022 ile 2024 yılları arasında Arne Slot'un yardımcısı olarak teknik kadroda yer aldı ve onunla birlikte Liverpool'a gitti.

Van Bronckhorst ise elbette tam bir Feyenoordlu. Rotterdamlı oyuncu, kulüpte hem oynadı hem de antrenörlük yaptı ve bu nedenle önemli bir kulüp ikonu.