Görünüşe göre Arsenal, İngiliz kulübünün mevcut transfer döneminde bu transferi tamamlama umudu azaldıktan sonra, Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior ile anlaşma hayalinden vazgeçmeye başladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Arsenal yöneticileri artık Vinicius Junior'ın Real Madrid ile sözleşmesini yenileyeceğine ikna olmuş durumda. Bu durum, Londra kulübünün Kraliyet kulübünü Brezilyalı yıldızından vazgeçirmek için dev bir teklif sunma fikrinden geri adım atmasına yol açtı.

Arsenal, özellikle Real Madrid'in 100 milyon euroyu aşan bir bedelle yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmanın kapısını açmaya karar vermesinin ardından, Vinicius'u kadrosuna katmaya en çok ilgi duyan takım olarak öne çıkmıştı. Ancak oyuncunun kendi tutumu, İngiliz kulübüne ayrılma isteğine dair herhangi bir işaret vermedi.

Vinicius'un Real Madrid'deki geleceği, mali talepleri konusundaki müzakerelerin sürmesiyle birlikte hâlâ sözleşme yenileme dosyasına bağlı. Mevcut sözleşmesi gelecek sezonun yazında sona eriyor; bu da kulübü iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: ya yeni bir anlaşmaya varmak ya da bedelsiz ayrılışını önlemek için satma kararı almak.

"Marca", Vinicius'un bugüne kadar Real Madrid'den ayrılma yönünde alenen herhangi bir istek göstermediğini, ayrıca sosyal medya platformları üzerinden yeni bir deneyim yaşamak istediğine dair herhangi bir açıklama veya mesaj yayınlamadığını belirtti.

Vinicius ile anlaşma ihtimallerinin azalmasının ardından Arsenal, kanat mevkisini güçlendirmek için başka alternatifler aramaya başladı. Gabriel Martinelli'nin durumu belirsizliğini korurken, Paris Saint-Germain oyuncusu Fransız Bradley Barcola'nın adı, Liverpool'un da rekabetiyle birlikte gündeme gelen seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Böylece Arsenal'in Vinicius Junior'ı kadrosuna katma umudu, oyuncunun Real Madrid ile devam etmeye ve sözleşmesini yenilemeye yaklaşmasıyla birlikte şimdilik yalnızca bir yaz hayaline dönüşmüş görünüyor.