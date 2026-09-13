Beşinci golüyle: Aubameyang La Liga'da parlamaya devam ediyor

Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang, bu sezon İspanya La Liga'ya geri döndü ve bu kez Deportivo La Coruña forması altında taraftarların kalbini yeniden kazandı.

Aubameyang, bu Pazar günü Deportivo La Coruña ile Getafe filelerine yeni bir gol daha kaydetti. Bu, oyuncunun bu sezon La Liga'daki beşinci golü oldu ve yeni kulübündeki parlak performansını sürdürdü.





Aubameyang, Galiçyalı takımla İspanya Ligi'ne yaptığı mükemmel dönüşteki gol serisini sürdürmek için bu kez fazla çaba harcamasına gerek kalmadı; çünkü onu kimse durduramadı, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre.

Katalan gazetesi şunları ekledi: "Otuz yedi yaşında, uzun tecrübesi ve fiziksel gücüyle Aubameyang maç boyunca sakin bir futbol oynadı, ancak Getafe'yi cezalandırıp beraberliği (1-1) garantilemek için her zaman doğru zamanda doğru yerdeydi."

"Mundo Deportivo"nun aktardığına göre bu gol, Deportivo La Coruña için bir rekor kırma ihtimalini güçlendiriyor; zira 2003-2004 sezonundaki altı maçta altı gollük en iyi gol atma başlangıcı Walter Pandiani'ye ait.

Bunun yanı sıra, hiçbir oyuncu 2009 yılında Barcelona ile Zlatan Ibrahimović'ten bu yana ligi böylesine güçlü bir başlangıçla açmamıştı; o da ilk beş maçta gol kaydetmişti.

Bu konudaki rekor, ilk yedi maçın her birinde gol kaydeden Quini (Sporting 1979/80, 12 gol), Pruden (Atlético Madrid 1940/41, 12 gol) ve Vilanova (Hércules 1939/40, 13 gol) adına kayıtlı.

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