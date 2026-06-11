Beşinci deneyim... Hamdullah, Roshen Ligi'nde yeni bir kulübün kapısında

Bazı basın haberleri, Faslı futbolcu Abdurrazak Hamdallah’ın, Al-Shabab’daki kısa macerasının ardından Roshen Profesyonel Ligi’nde yeni bir profesyonel deneyime atılabileceğini ortaya koydu.

Al-Shabab kulübünün başkanı Abdulaziz Al-Malik, Hamdallah'ın Belçikalı takım arkadaşı Yannick Carrasco ile yaşadığı son kriz nedeniyle kulüpteki macerasının sona erdiğini açıklamıştı.

Ayrıca okuyun... Cancelo'nun isyanı, Barcelona yıldızını Al Hilal'a yaklaştırıyor

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Hamdallah, Takafun kulübü yönetimi ile iki sezonluk bir sözleşme imzalayarak takıma katılmak üzere anlaşmaya yakın.

Gazete, anlaşmanın tamamlanması ve resmi imzanın atılması için hazırlıkların sürdüğü, taraflar arasında büyük bir mutabakat sağlandığını ve müzakerelerin ileri aşamaya geldiğini belirtti.

Hamdallah daha önce Roshen Ligi'nde Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab ve Al-Hilal olmak üzere 4 kulüpte forma giymişti ve Al-Sukari ile birlikte beşinci deneyimini yaşayabilir.



