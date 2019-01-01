Beşiktaş'tan Umut Meraş için son teklif

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Bursasporlu futbolcu Umut Meraş için son teklifini iletti.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Umut Meraş için son teklifini 'a iletti.

DHA'dan Gürkan Dural'ın bildirdiği habere göre Beşiktaş, Umut için 10 milyon lira bonservis bedelinin yanı sıra kaleci Utku Yuvakuran’ı kiralık olarak teklif etti.

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Bursaspor yetkililerinin bu teklifi sıcak baktığı ve Umut Meraş’ın kısa süre içinde Beşiktaş’la sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

23 yaşındaki Umut, 2018-19 sezonunda 27 Süper Lig maçında forma giydi, bu maçlarda iki gol attı.