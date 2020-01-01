Beşiktaş'tan Pedro için somut adımlar

Siyah beyazlılar, transfer listesinde yer alan Fiorentina'nın forveti Pedro için resmi görüşmeleri başlatıyor.

Beşiktaş transfer dönemi çalışmalarına resmen başladı.

TFF tarafından açıklanan yeni harcama bütçesi sonrası takım gideri, verilen 275 milyon TL ve %30 sapmaya denk gelen Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları, transferde somut adımlar atabilmek için sürdürmek için İtalya'ya gidecek.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Erdal Torunoğulları'nın, bugün İtalya'ya giderek 'nın Brezilyalı forvet Pedro'yu kiralamak için görüşmeler gerçekleştireceği öğrenildi.

Yönetim satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istediği 22 yaşındaki oyuncu için kiralama ücreti ödemek istemiyor.