Beşiktaş'tan milli takımlara 11 oyuncu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de başarısı, daha fazla oyuncunun milli takımlara çağrılmasını sağladı.

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta milli takım heyecanı yaşanıyor. Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada 11 futbolcunun, kendi ülkelerinin A ve Ümit Milli Takımları'na seçildiği açıklandı.

Atiba ve Larin geri döndü

A Milli Takım'a seçilen Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün dışında Rıdvan Yılmaz ve genç kaleci Ersin Destanoğlu da Ümit Milli Takım'dan davet aldı.

Hürriyet'de yer alan habere göre; Eylül 2019'dan beri Kanada Milli Takımı'na davet edilmeyen 38 yaşındaki Atiba ve Cyle Larin de milli takıma çağrıldı.

Domagoj Vida Hırvatistan, Vincent Aboubakar Kamerun, Rachid Ghezzal Cezayir, Fabrice N'Sakala Demokratik Kongo A Milli Takımları'na katılacak.

Öte yandan Ajdin Hasic de Bosna Hersek Ümit Milli Takımı'na davet edildi.

Cyle Larin adeta yeniden doğdu

Geçen sezonu Belçika'da kiralık geçiren Cyle Larin, bu sezon Sergen Yalçın ile bambaşka bir kimliğe büründü. Aboubakar ile takımın golü yükünü çeken Kanadalı oyuncu bu sezon Süper Lig'de 27 maçta 14 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bir süredir milli takım formasından uzak kalan Larin, bu performansının ardından yeniden Kanada Milli Takımı'na seçildi.