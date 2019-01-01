Beşiktaş'tan Gökhan Gönül'e yeni sözleşme

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da performansıyla beğeni toplayan Gökhan Gönül'e yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, iç transferde de harekete geçti.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, siyah beyazlılar, 34 yaşındaki Gökhan Gönül ile yeni sözleşme imzalamak için devre arasında masaya oturacak.

Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve kalmak istediğini her fırsatta dile getiren tecrübeli sağ beke 2 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan Gökhan Gönül, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.