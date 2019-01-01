Beşiktaş'tan Genoa'ya Dorukhan cevabı: 20 milyon euro!

İtalyan ekibi Genoa'nın Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan Toköz ile ilgilenmesiyle, siyah beyazlı yönetim oyuncunun bonservisini belirledi.

Sezon başında 150 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz için siyah beyazlı yönetimin istediği miktar belli oldu.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Avrupalı takımların ilgisini çekmeye başlayan Dorukhan için İtalyan kulübü 6 milyon euro'luk bir teklif yapmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre ise siyah beyazlılar, İtalyanların teklifini geri çevirdi ve en az 20 milyon euro istediklerini belirtti.

Genç futbolcunun menajeri Necdet Ergezen de resmi olmayan görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Dorukhan, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.