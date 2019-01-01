Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş açıklaması

Siyah beyazlı ekip, Sivasspor'un yıldızlarıyla ilgilenmediğini duyurdu.

Beşiktaş, forması giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı transfer edeceği yönündeki haberleri yalanladı.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu , Beşiktaş'ın devre arasında Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmak için paranın yanı sıra Lens, Boyd ve Güven'i kiralık olarak teklif edeceğini iddia etmişti.

Siyah beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu iddianın doğru olmadığı ifade edilirken "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." sözleri kullanıldı.

Mert Hakan bu sezon 14 lig maçında 4 gol 2 asistlik performans sergilerken Emre Kılınç ise 12 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.