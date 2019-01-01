Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a zam

Beşiktaş'ta yönetim Mayıs ayındaki seçimin ardından Dorukhan ve Güven'in ücretlerine zam yapacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu sezon ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç geçiren ve alacakların zamanında yatırılmaması nedeniyle birçok futbolcusuyla FIFA'lık olan Beşiktaş, şikayetçi olmayan bazı futbolcularını ödüllendirmeyi düşünüyor.

Seçimin kazanılması halinde yeni sezonda kadrodaki yüksek maliyetli futbolcuların bir kısmını elden çıkarma yolunda gitmeyi planlayan Fikret Orman ve yönetiminin ilk icraatleri bu sezon yıldızları parlayan genç futbolcular Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a zam yapmak olacak.

Performansıyla milli takıma kadar yükselen Dorukhan yıllık 350 bin euro'ya, Güven Yalçın ise 65 bin euro'ya oynuyor. İki futbolcuya da ciddi bir zam verilmesi gündemde...

Başkan Fikret Orman, iki genç futbolcuya yapılacak zammın Muhayer Oktay ve Utku Yuvakuran gibi gençleri de hırslandıracağını düşünüyor.