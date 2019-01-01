Beşiktaş'tan Caner Erkin'e yeni sözleşme teklifi
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AA
Sabah'ın haberine göre; jakkında çıkan Fenerbahçe iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.
Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öne sürüldü.
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Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor.
Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.