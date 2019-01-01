Beşiktaş'tan Caner Erkin'e yeni sözleşme teklifi

Beşiktaş, hakkında Fenerbahçe'ye geri döneceği şeklinde haberler çıkan Caner Erkin'e yeni sözleşme teklifi yapacak.

Sabah'ın haberine göre; jakkında çıkan iddiaları için "Beşiktaş'ta mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulunan Caner Erkin'e yönetim yeni mukavele teklifinde bulunacak.

Başkan Fikret Orman ve ekibinin tecrübeli oyuncunun 30 Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı öne sürüldü.

Tarafların önümüzdeki günlerde masaya oturup, anlaşmaya varması bekleniyor.

Caner, teklifi kabul ederse 30 Haziran 2021 yılına kadar Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.