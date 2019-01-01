Beşiktaş'tan ayrılan Tolga Zengin, Galatasaray'a önerildi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan kaleci Tolga Zengin'in menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Kadrosuna yerli kaleci takviyesi yapmayı planlayan ’a Beşiktaş’ın eski kaptanı Tolga Zengin teklif edildi.

Hürriyet' te yer alan habere göre Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan tecrübeli kalecinin transferi menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübün gündemine getirildi.

Haberde Galatasaray yönetiminin bu aşamada transfere çekimser yaklaştığı ve önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.

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Federasyonun Riva tesislerinde özel antrenörüyle birlikte bireysel çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki Tolga, bir süredir kulüp arayışını ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.