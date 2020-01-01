Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Umut Nayir açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp, daha önce testleri pozitif çıkan iki futbolcusunun da son testlerinin negatif olarak sonuçlandığını duyurdu.

derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Adem Ljajic ve Umut Nayir hakkında bir açıklama yayımladı.

İki oyuncunun da testlerinin negatif çıktığını duyuran siyah-beyazlılar, buna karşın hem Ljajic hem de Umut'un ligin kalan iki maçında oynayamayacaklarını açıkladı.

Haberin devamı aşağıda

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Daha fazla takım

"24 Haziran 2020 tarihinde Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde kulübümüzde gerçekleştirilen rutin testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir."