Beşiktaş'ta yeni stoper adayı: Georg Margreitter
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Beşiktaş, stoper adayını Almanya'da buldu.
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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri bir bir sonlandırmak istiyor.
beIN Sports'un haberine göre savunmayı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Nürnberg forması giyen Georg Margreitter'ı takibe aldı.
Avusturyalı futbolcu ile temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer bu transferi sonlandırmaya çalışıyor.
30 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 27 maçta görev aldı ve 2 gol attı.