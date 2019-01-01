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Beşiktaş'ta yeni stoper adayı: Georg Margreitter

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Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Nürnberg forması giyen deneyimli stoperi gündemine aldı.

Beşiktaş, stoper adayını Almanya'da buldu.

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Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transfer listesindeki isimleri bir bir sonlandırmak istiyor.

beIN Sports'un haberine göre savunmayı güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Nürnberg forması giyen Georg Margreitter'ı takibe aldı.

Avusturyalı futbolcu ile temasa geçen Beşiktaşlı yetkililer bu transferi sonlandırmaya çalışıyor.

30 yaşındaki stoper geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 27 maçta görev aldı ve 2 gol attı.

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