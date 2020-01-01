Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı

Siyah beyazlı ekip, daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan tüm çalışan, futbolcu ve teknik heyetin ikinci test sonuçlarının negatif çıktığını aç

Beşiktaş'tan oyuncular, teknik ekip ve çalışanların sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi.

Daha önce yapılan açıklamalarla 9 Mayıs'ta ismi verilmeyen bir futbolcu ve bir çalışanda; 14 Mayıs'ta ise sekiz kişide koronavirüse rastlandığı duyurulmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs tarama testinin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

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Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.



Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir.



Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Koronavirüs testi pozitif çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin durumuna ilişkin herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.