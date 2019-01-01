Beşiktaş'ta teknik direktör listesinin 1 numarası Niko Kovac

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin başında Bayern Münih'in Hırvat çalıştırıcısı Niko Kovac var.

Beşiktaş, sezon sonunda Şenol Güneş'te boşalacak teknik direktör koltuğu için çalışmalarını hızlandırdı.

Sabah'ın haberine göre; bu görev için Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Guti Hernandez isimleri konuşulsa da Fikret Orman yönetiminin hedefinde yabancı bir teknik adam var. 4 isimle görüşmelerini sürdüren Fikret Orman ve kurmayları, listenin başına Bayern Münih'in hocası Niko Kovac'ı aldı.

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından bu sezonun başında Bayern Münih'in başına geçen Hırvat teknik adam, henüz beklenen performansı gösteremedi. Kovac'ın sezon sonuna kadar alacağı sonuçlar, Beşiktaş'ın da yolunu çizecek.