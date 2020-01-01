Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ibrahim Sehic transferini veto etti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın BB Erzurumspor'un Bosnalı kalecisini yetersiz bulduğu iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir kaleciyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; yerli olarak Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile ilgilenen Beşiktaş, yabancı alternatifler olarak da Joe Hart ve Clauido Bravo için girişimlerde bulunuyor.

Siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla son olarak TFF 1.Lig ekibi 'un Bosna Hersekli kalecisi Ibrahim Sehic önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki kalecinin, 400 bin euro maaş ve 150 bin euro menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin euro'luk bir bedel karşılığında Beşiktaş'a imza atabileceği iddia edildi.

Daha fazla takım

Buna karşın Sergen Yalçın'ın Sehiç için yönetime olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Bu gelişme sonrasında Sehiç'le yapılan temasları aksıya alan siyah-beyazlı yönetim, listedeki diğer isimler üzerine yoğunlaşma kararı aldı.