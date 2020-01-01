Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Ibrahim Sehic transferini veto etti
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seskim
Yeni sezon öncesinde kadrosunu bir kaleciyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; yerli olarak Volkan Babacan ve Sinan Bolat ile ilgilenen Beşiktaş, yabancı alternatifler olarak da Joe Hart ve Clauido Bravo için girişimlerde bulunuyor.
Siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla son olarak TFF 1.Lig ekibi BB Erzurumspor'un Bosna Hersekli kalecisi Ibrahim Sehic önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki kalecinin, 400 bin euro maaş ve 150 bin euro menajer ücreti olmak üzere toplamda 550 bin euro'luk bir bedel karşılığında Beşiktaş'a imza atabileceği iddia edildi.