Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma tehlikesi: Serbest kalabilir!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı yönetime alacaklarının ödenmesi için ihtar çekti.

Son olarak Pepe'nin yıllık ücretini ödemekte zorlanan ve oyuncuyla yollarını ayıran Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma için de benzer bir problem gündemde.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre, Beşiktaş'tan iki aylık ücretini tahsil edemeyen Quaresma, avukatı aracılığıyla siyah-beyazlı kulübe ihtar çekti.

Öte yandan bazı Çin ve Arap kulüplerinin radarında olan Quaresma'yı elinden bedavaya kaçırmamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Beşiktaş, Ocak ayının ikinci haftasına kadar Quaresma'ya 450 bin euro tutarında ödeme yapmazsa yıldız oyuncu serbest kalma hakkına sahip olacak.

Siyah-beyazlı kulüple Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'tan bu sezon garanti ücret 2,1 milyon euro kazanırken gelecek sezon ise kulüpteki son yılında 1,75 milyon euro elde edecek.

Bu sezon ligin ilk yarısında yaptığı asistlerle dikkat çeken Quaresma, 22 resmi maça çıkarken 3 gol atıp 11 asist yaptı.