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Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano Rize kafilesinde yok

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AA
Pazartesi akşamı Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Quaresma ve Adriano sakatlıkları dolayısıyla kafileye dahil edilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Pazartesi saat 20.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda  karşılaşacak.

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Siyah beyazlı teknik ekip Rize kafilesini açıklarken sakatlıkları bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano'yu kadro'ya dahil etmedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in maç kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

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