Beşiktaş'ta operasyon! Gönderilecek oyuncular belli oldu

Beşiktaş gelecek sezon için kadrosunda ciddi bir operasyona giderken, kiralık oyuncularla da yollarını ayırmayı düşünüyor.

Beşiktaş kadrosunda derin temizliğe gidiyor.

Milliyet 'te yer alan habere göre siyah beyazlılar, verim alamadığı yabancı futbolculardan Jeremain Lens, Enzo Roco ve Douglas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

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Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Douglas ve Enzo Roco’nun bedelsiz serbest bırakılmaları, yönetim kurulunun verdiği özel izinden yararlanarak geçtiğimiz hafta ülkesi ’ya giden Lens’in ise makul bir bonservisle satılması gündeme geldi.

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Aynı zamanda 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Lens ile ’un ciddi olarak ilgilendiği biliniyor.

Siyah beyazlılar, kiralık oyuncularıyla da yollarını ayırmayı planladı. Bu isimler arasında Loris Karius, Abdoulay Diaby, Kevin-Prince Boateng ile yüksek maliyeti Mohamed Elneny olduğu öğrenildi.