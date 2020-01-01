Beşiktaş

Beşiktaş'ta N'Koudou, Trabzonspor maçında yok

AA
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Kevin NKoudou Rizespor v Besiktas 02012020
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Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou sakatlığından dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

 Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'nun sol "biceps femoris" adalesinde zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'koudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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