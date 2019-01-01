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Beşiktaş'ta kart sınırında olan futbolcular

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta, kart sınırında olan futbolcular kimler?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyor. Zorlu derbi öncesi konuk ekipte 2 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

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İşte siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan futbolcular:

Burak Yılmaz | 7 kart

Ricardo Quaresma | 7 kart

 

Kart sınırında bulunan bir diğer isim Gary Medel, sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

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