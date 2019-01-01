Beşiktaş'ta kart sınırında olan futbolcular
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Seskim
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyor. Zorlu derbi öncesi konuk ekipte 2 futbolcu kart sınırında bulunuyor.
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İşte siyah-beyazlı ekipte sarı kart sınırında bulunan futbolcular:
Burak Yılmaz | 7 kart
Ricardo Quaresma | 7 kart
Kart sınırında bulunan bir diğer isim Gary Medel, sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek.