Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, Katar'dan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden cazip bir teklif gelmesi halinde Jeremain Lens ile yollarını ayıracak.

Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor.

Maaş bütçesini düşürmek ve kadrodaki genç oyuncuların önünü açmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Jeremain Lens ile ilgili kararını verdi.

Milliyet'in haberine göre; 'ndeki transfer hareketliliğinden umutlu olan Fikret Orman yönetimi, 31 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bonservisiyle ya da kiralık olarak göndermek istiyor.

Yıllık 2.3 milyon euro kazanan Lens'in maaşının bir kısmını ödeyerek kiralama seçeneğine de sıcak bakan Beşiktaş, 31 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması halinde Orkan Çınar'a şans tanıyacak.