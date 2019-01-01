Beşiktaş'ta gündem Yevhen Konoplyanka ve Cenk Tosun

Sivasspor yenilgisi sonrası taraftarın gönlünü almak isteyen Beşiktaş, Konoplyanka’dan sonra Cenk Tosun’u transfer etmek için çalışmalar başladı.

Beşiktaş'ta kötü geçen hazırlık döneminin ardından ilk hafta alınan 3-0'lık mağlubiyeti keyifleri kaçırdı.

Futbolcuların kötü performansı taraftarın tepkisine yol açarken, yönetim takviye için çalışmalarını hızlandırdı.

Sabah’tan Ogün Şahinoğlu’nun haberine göre uzun süredir adı listede olan 29 yaşındaki kanat Yevhen Konoplyanka'ya ağırlık veren Siyah Beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

04 ile bir yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı yıldızın bonservisi için 3 milyon euro teklif eden Beşiktaş Alman kulübünden olumlu dönüş aldı.

Bu hafta 'ya çıkarma yapacak olan Beşiktaş, bonservisi 6 eşit takside bölerek transfere noktayı koymayı hedefliyor.

Forvet transferinde de ilk hedef olan Cenk Tosun için 'ın kapısı çalınacak.

İngiliz kulübünde yedek kulübesine mahkum olan milli golcüye daha önce mesaj göndererek, "Evine geri dön" diyen Beşiktaşlı yöneticiler , kiralık şartları için Ada'da görüşmeleri başlatacak.

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2018 Ocak ayında Everton'a 22.5 milyon Euro'ya satılan Cenk Tosun'un da 'ye dönmeye sıcak baktığı ve "Kulübümle anlaşırsanız ben gelmeye hazırım" dediği öğrenildi.

Beşiktaş, milli futbolcuda sonuca varamazsa aynı takımdan Oumar Niasse ve Yannick Bolasie için nabız yoklayacak.