Beşiktaş'ta Erzurum deplasmanında 5 eksik
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Vedat Yangın
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor kafilesinde kimlerin yer aldığı açıklandı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacakları müsabakanın kadrosuna Adem Ljajic, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens'i dahil etmedi.
19 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı 15 Ocak Çarşamba günü 15:30'da oynanacak.