Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın alternatifi Yannick Bolasie

Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile acil olarak golcü arayışına giren Beşiktaş'ta gündem, Everton'un Demokratik Kongolu oyuncusu Yannick Bolasie.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile sıkıntıya girdi. Siyah beyazlı kulübün, alternatif arayışı içine girerken Yannick Bolasie'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Burak Yılmaz'ın alternatifi olarak geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Aston Villa'da, ikinci yarısını da Anderlecht'te geçirdikten sonra 'a geri dönen 30 yaşındaki futbolcusu Bolasie'ye gözünü dikti.

Demokratik Kongolu oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunulduğu belirtildi. Everton'un kadrosunda şans vermeyerek 2 farklı takıma kiralık gönderdiği Bolasie için gelen tekliflere sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş yöneticilerinin oyuncunun menajeri ve kulübüyle görüşmeler yapıp olumlu sonuçlar aldığı ifade edildi.

Bolasie, geçen sezon 38 resmi maça çıktı ve 8 gol atıp 8 asistlik yapmayı başardı.