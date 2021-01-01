Beşiktaş'ta bir oyuncu pozitif çıktı

Lider Beşiktaş'ta bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Süper Lig'in 20'inci haftasında oynayacağı Karagümrük maçına hazırlanan Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İzolasyon ve tedavi süreci başlanan oyuncunun ismi açıklanmazken, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Karagümrük karşılaşmasının kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda Fabrice N'Sakala, Güven Yalçın ve Ajdin Hasic yer almadı.

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