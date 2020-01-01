Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif çıktı
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AA
Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.