Koronavirüs

Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif çıktı

AA
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AA
Siyah-beyazlıların açıklamasında yapılan rutin testler neticesinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.
Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Türkiye Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

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