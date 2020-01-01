Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlıların açıklamasında yapılan rutin testler neticesinde bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı duyuruldu.

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Tarsus İdman Yurdu ile yapılacak Kupası maçı öncesinde teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarına test yapıldığı belirtilerek, "Uygulanan Kovid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.