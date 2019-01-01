Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi aday olacak mı?

Beşiktaş'ta Mayıs ayında gerçekleşecek genel kurulda Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman'a rakip olabileceği iddia edildi

Fanatik'in iddiasına göre; Beşiktaş’ta Mayıs ayı başında yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Fikret Orman dışında net bir isim aday olarak gözükmezken, Ahmet Nur Çebi ise hazırlık içerisinde.

Adaylık konusunda camiadan büyük baskı gören, bu doğrultuda eski yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Adnan Dalgakıran’la birlikte çalışmalar yürüttüğü öne sürülen Ahmet Nur Çebi, taleplere kayıtsız kalmayacak. Yakın zaman içinde kesin kararını verecek olan Çebi, düzenleyeceği basın toplantısıyla seçimle ilgili açıklama yapacak.

‘Karşıma çıkmaz’ demişti

Fikret Orman’ın başkanlığı sürecinde ikinci başkanlık görevini yürüten ancak son yönetimde yer almayan Ahmet Nur Çebi, sıkıntılı dönemlerde kulübe sağladığı kasa kolaylığı ile camianın övgüsünü kazanmıştı. Başkan Orman ise daha önce yaptığı açıklamada, “Biz 6.5 sene birlikte çalıştık. Aday olması beni üzmez ama Ahmet ağabey benim karşıma çıkmaz” demişti