Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sesleri! 3 yıllık imza...

Teknik direktör arayışındaki Beşiktaş için Abdullah Avcı iddiaları kuvvetleniyor...

Beşiktaş yönetiminin Medipol Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde geçtiğimiz gün Beşiktaş yönetiminin Avcı ile bir araya eldiği ve tarafların anlaşmaya vardığı kaydedildi.

>> Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü açıklandı... Türk kulüpleri ne durumda?

Habere göre Abdullah Avcı, gelecek hafta Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan deneyimli teknik adamın teknik ekibine karşılılmamasını istediği ve siyah-beyazlı yönetimin bu talebi kabul ettiği de gelen haberler arasında.