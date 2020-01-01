Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Guilherme transferini veto etti

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Guilherme transferini açıklamamasının nedeninin Abdullah Avcı olduğu iddia edildi.

Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, buna karşın ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BeIN Sports' tan Gürler Akgün'ün haberine göre; siyah-beyazlı yönetim 'dan Guilherme'nin transferi için Brezilyalı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşmesindeki madde gereği Yeni Malatyaspor'a 45 bin euro ödeyecek olan Beşiktaş, Guilherme ile de yıllık 1 milyon euro'luk bir maaş karşılığında el sıkıştı.

Buna karşın Beşiktaş'ın transferi henüz açıklamamasının nedeni ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın Guilherme'nin alınmasını onaylamaması. Öncelikle bir forvet oyuncusunun alınmasını isteyen Avcı, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Guilherme transferini acil olarak görmüyor.

Bu yüzden Beşiktaş yönetimi forvet transferini öncelikli olarak görürken, her konuda anlaştığı Guilherme'yi ise bekletme kararı aldı.