Beşiktaş'ta 5 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi dün gerçekleşen toplantıda takımdan ayrılacak olan oyuncuların isimlerini belirledi.

Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklif etme kararı aldığını açıklarken yolların ayrılması planlanan isimleri de belirledi.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş yöneticileri dün yapılan toplantıda takımdan gönderilecek oyuncuların isimlerini açıkladı.

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belirlenen 5 isimle yolların ayrılması kararı verildi. Bu sezon performansları yetersiz bulunan Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin ve Tolgay Arslan için gelecek teklifler değerlendirilecek. Aynı zamanda Gökhan Gönül için son kararı Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Hırvat stoper Domagoj Vida için Fulham ve Monaca teklif getirmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim gelen teklifi cazip bulursa değerlendirmeye alacak.