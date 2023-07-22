Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı: Sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın savunmacısı Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de geçirdiği kazanın ardından 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Emrecan Uzunhan trafik kazası geçirdi

Kazanın ardından saldırıya uğradı

Sahalardan uzak kalacak

NE OLDU? Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunmacısı, Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazası geçirdi. Emrecan Uzunhan polislerin gelmesini beklerken trafik magandalarının saldırısına uğradı. Hamstring kasları yırtılan genç oyuncu, 4-6 ay forma giyemeyecek.

NE SÖYLENDİ? Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz."

BÜYÜK RESİM: Polisin gelmesi beklenirken isimleri öğrenilemeyen kişiler Emrecan Uzunhan'a saldırdı. Emrecan'ın belinden tutup çekerek hırpaladılar. Hastaneye giden oyuncunun ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldi.