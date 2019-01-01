Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Japon yıldız, İstanbul'a geldi.

Shinji Kagawa, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Siyah beyazlılar japon yıldızın kiralanması için kulübü Dortmund ile anlaşma sağlamıştı.

Henüz kulüpten transferin detayları ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Beşiktaş'ın Kagawa'yı sezon sonuna kadar 1,1 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiraladığı ve 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabileceği belirtiliyor.

29 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Dortmund forması ile sadece 5 maçta görev yapmıştı.

Kagawa, Antalyaspor maçında oynayacak mı?

Japon yıldızın siyah beyazlı takım ile resmi sözleşmesi halinde Antalyaspor maçında forma giymesi için önünde bir engel bulunmuyor. Ancak bu konuda kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.