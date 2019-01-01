Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho kimdir?

Beşiktaş'ın Guingamp'tan kiralık olarak renklerine bağladığı 24 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu yakından tanıyalım.

Tyler Boyd, Douglas ve Victor Ruiz gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Pedro Rebocho kimdir?

23 Ocak 1995'te 'in Evora kentinde dünyaya gelen Pedro Miguel Braga Rebocho, futbol hayatına 'nın altyapısında başladı. 13 yaşına geldiğinde Benfica'nın U15 takımında kendine yer bulmayı başardı. Sırasıyla U17 ve U19 takımlarında da forma giyen Rebocho, 19 yaşında geldiğinde B takıma yükseldi. B takımda 60 maça çıkarak 3 kez ağları havalandırdı ve 6 asist yaptı.

Burada 2 sene oynadıktan sonra ilk profesyonel takım deneyimini gerçekleştirmek üzere 2016'da bedelsiz olarak Moreirense'ye transfer oldu. Burada daha fazla süre alma şansı bulan Rebocho, 34 karşılaşmada görev aldı ve 6 asistlik katkı sağladı. Kariyerindeki tek kupasını da Moreirense'de kazanan Rebocho, 2016-17 sezonunda Taça da Liga adıyla bilinen Portekiz Lig Kupası'nı kazandı. Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu, 1 sene sonra 550 bin euro'ya 'nın yolunu tutarak 'a gitti.

Verdiği bir röportajda Fransa ile Portekiz'de oynana futbolu kıyaslayan Rebocho, Fransız futbolunda agresifliğin ve oyun hızının çok daha önemli olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca stadyum atmosferlerinin daha iyi olduğunu, Portekiz'deki taraftarların yalnızca büyük kulüplerin maçını izlemeye gittiğini belirtimişti. Ayrıca kariyerinin ilerleyen bölümlerinde Benfica ve 'da oynama hayalinin olduğunu ifade etmişti.

Guingamp'ta geçirdiği 2 sezonda toplam 68 resmi maçta forma giyen Rebocho, 14 asist yaptı. İki sezondur Guingamp ile 'de şans bulan oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 lig maçında 63 isabetli orta yaparak Ligue 1'in en fazla isabetli orta yapan savunma oyuncusu olmayı başardı. Guingamp'ın bu sene ikinci lige düşmesiyle Rebocho'nun da takımdan ayrılmak istediği gündeme geliyordu. Başarılı pas yüzdesi ve isabetli ortalarıyla öne çıkmayı başaran Rebocho, geçen sezon çıktığı 36 lig maçının tamamında ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Portekiz'in U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giyen Rebocho, henüz A Milli Takım tecrübesini edinemedi.

Piyasa değeri 6 milyon euro olan 1.72 boyundaki sol bek oyuncusu, yeni sezonda siyah beyazlı forma ile sahalara çıkacak.