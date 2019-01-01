Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak konusu oldu.

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'in A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olduğu duyuruldu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştır. Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

Siyah beyazlılarda Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise kimin oturacağı merak konusu haline geldi.

Beşiktaş'ın efsanevi oyuncusu Sergen Yalçın, Alanyaspor ile ligde iyi bir dönem geçirirken, siyah beyazlı taraftarların da takımın başında görmek istediği isimlerden biri.

Geçtiğimiz günlerde Al-Ittihad'da görevine son verilen ve Başkan Fikret Orman'ın da istediği bir diğer isim Slaven Bilic. Hırvat teknik direktörün de Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Son olarak gündeme gelen bir diğer isim ise Rıza Çalımbay. En son Konyaspor'u çaıştıran 56 yaşındaki Çalımbay'ın görevine Kasım 2018'de son verilmişti.