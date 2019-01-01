Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Lewis Holtby kimdir?

Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği iddia edilen 28 yaşındaki futbolcu Lewis Holtby'i yakından tanıyalım.

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan orta saha oyuncus Lewis Holtby İstanbul'a geldi ve siyah beyazlı yönetimle bir araya gelecek.

Lewis Holtby kimdir?

18 Eylüş 1990'da 'nın Erkelenz kentinde dünyaya gelen Lewis Harry Holtby, futbol kariyerine Grün-Weiss Sparta Gerderath'ın altyapısında başladı. 11 yaşındayken Borussia 'ın, 2004'te de 4. Lig takımlarından Alemannia Aachen'ın altyapısına gitti. Sonrasında Alemannia Aachen'ın U17 ve U19 takımlarında oynadı ve B takımın ardından A takıma yükseldi.

2009'da ilk büyük transferini yaparak 3 milyon euro karşılığında ekiplerinden 04'e transfer oldu. Burada çıktığı 79 maçta 13 gol atıp 18 de asist yaptı. Schalke 04'te olduğu dönemde VfL Bochum ve 05'te kiralık olarak forma giydi.

28 Ocak 2013'te 1.75 milyon euro'ya Premier Lig'in önde gelen takımlarından 'a gitti. Tottenham formasıyla 42 kez sahaya çıkan Holtby, 3 gol 8 asistlik katkı sağladı. Buradan da sırasıyla önce 'a sonra da Hamburg'a kiralık gönderildi.

2015 yılına gelindiğinde 6.5 milyon euro'ya son takımı olan Hamburg'a transfer oldu.

Bugüne kadar Hamburg'ta 138 kez görev alan Alman futbolcu, 15 gol atarken 18 de asist yaptı. Holtby, kariyeri boyunca oynadığı tüm takımlarla toplamda 387 maça çıktı ve 67 gol 71 asistlik bir istatistiğe ulaştı.

Temmuz ayı itibarıyla Hamburg ile olan sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Holtby'nin yakın zamanda Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Almanya Milli Takımı'nın U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giyen Holtby, 17 Kasım 2010'da ilk kez A Milli Takım ile sahaya çıktı ve 3 maçta görev aldı.