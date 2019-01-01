Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Okechukwu Azubuike kimdir?

Siyah beyazlıların renklerine bağlamak istediği Okechukwu Azubuike'yi yakından tanıyın.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrtultusunda devam ediyor.

Siyah beyazlıların gündemindeki isimlerden olan Okechukwu Azubuike, Rizespor'da gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.

Okechukwu Azubuike kimdir?

Azubuike Godson Okechukwu, 19 Nisan 1997 tarihinde 'nın Katsina kentinde dünyaya geldi.

Niger Tornadoes kulübünde profesyonel olan Azubuike, oradan bir başka Nijerya ekibi Bayelsa'ya transfer oldu.

Genç orta saha, Bayelsa'dan 'a geçerek 'ye ilk kez gelmiş oldu.

2015'ten 2018'e kadar Malatya ekibinin formasını giyen Azubuike, 2 milyon Euro bonservis karşılığında takımı Pyramids'in yolunu tuttu.

2018/19 sezonu ocak ayı transfer döneminde Rizespor'a kiralık olarak gelen Nijeryalı oyuncu, burada gösterdiği oyunla Beşiktaş'ın radarına girdi.

Merkez orta sahada oyununun iki yönünü birden oynama özelliğine sahip olan Azubuike, enerjisiyle oyuna ağırlığını koyabilen bir isim.

Rize ekibinin formasıyla 14 maça çıkan Nijeryalı, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.