Beşiktaş'ın kanalı kapandı mı? BJK TV nasıl izlenir?

Beşiktaş'ın kanalı BJK TV karasal yayın hayatına son verdi. Siyah beyazlı taraftarlar BJK TV'yi artık sadece youtube'dan takip edecek.

Beşiktaş, 'nin ilk kulüp kanalı olma özelliği ile bilinen BJK TV'yi karasal yayından çekme kararı aldı.

Fikret Orman daha önce yaptığı açıklamalarda BJK TV'nin kapanacağı sinyallerini vermişti.

BJK TV artık nasıl izlenecek?

Kapatılan BJK TV yayın hayatına sadece karasal yayınla devam etmeyecek. Yayınlar bir süre sonra kulübün web sitesi, youtube ve sosyal medya kanalları aracılığıyla siyah beyazlı taraftarlara ulaşmaya devam edecek.

Beşiktaş'ın youtube kanalını burayı tıklayarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş'ın periscope'da da bir kanalı bulunuyor. Ancak siyah beyazlılar uzun süredir bu kanala içerik yüklemiyor.

BJK TV neden kapandı?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'nin daha önce kapanacağı sinyellerini vermişti. Deneyimli başkan kulüp kanalının zarar ettiğini ve kulübe mali bir yük oluşturduğunu dile getiriyordu. Orman son seçim öncesi yaptğı açıklamalarda "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin devamı aşağıda

Bu açıklamanın ardından da Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV'yi kapatma kararı aldığı iddia edilmişti. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedileceği öne sürülmüştü.

Ayrıca BJK TV'de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödendiği ve hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamaları da kamuoyuna yansımıştı.