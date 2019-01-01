Beşiktaş'ın kampa götürdüğü Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic nasıl serbest kaldı?

Beşiktaş'ın Avusturya kampına götürdüğü ifade edilen Boşnak oyuncuyu yakından tanıyın...

Beşiktaş, geride kalan sezon 17 yaşındaki Ajdin Hasic'e imza attırmıştı.

Dinamo Zagreb'in sözleşmesini geciktirdiği genç oyuncu için devreye giren siyah beyazlılar transferi hızlı bir şekilde noktalayarak önemli bir hamle yaptı.

Beşiktaş'ın parlatıp yüksek karla satmayı planladığı 17 yaşındaki oyuncu Ajdin Hasic kimdir?

Ajdin Hasic kimdir?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde 'in Tuzla şehrinde dünyaya geldi.

2016 yılında Dinamo Zagreb'in altyapısına katılan Boşnak oyuncu, Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçildi.

Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında ülkesini temsil eden Hasic, sözleşmesinde yaşanan ilginç bir durum sebebiyle Beşiktaş ile anlaştı.

Ajdin Hasic nasıl serbest kaldı?

Dinamo Zagreb'in altyapısından yetişen büyük yeteneklerden olarak gösterilen Hasic, Hırvat ekibinin sözleşme önerisinin oyuncu 18 yaşından küçük olduğu için babası tarafından geri çevirilmesi üzerine serbest kalmıştı.

Zagreb ekibi yaşanan anlaşmazlığı mahkemeye kadar taşısa da çabalarından sonuç alamadı.

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Oyuncunun serbest kalması üzerine devreye giren Beşiktaş, transferi resmen açıklamak için Hasic'in 18 yaşına basacağı 7 Ekim 2019 tarihini bekliyor.

Dinamo Zagreb'in ikinci takımının formasıyla 2. Ligi'nde 5 maça çıkan Hasic, 1 gol kaydetti.