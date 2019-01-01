Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: 4 oyuncu listede yok

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklanırken Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Vagner Love ve Gökhan Töre liste dışı kaldı.

Ligin ilk yarısını istediği noktada bitiremeyen ve ikinci yarıda daha farklı bir performans ortaya koyma amacı taşıyan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlı kulüp bir yandan kadroya yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mevcut kadrodaki oyuncularla ilgili çok konuşulacak bir karar alındı.

11 günlük iznin ardından yarın Antalya'da toplanacak olan Beşiktaş'ta Antalya kampının kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada liste kamuoyuna sunulurken Vagner Love, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.



Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love kadroda yok. pic.twitter.com/KO4wmISFda Haberin devamı aşağıda — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 2 Ocak 2019

Quaresma ile Larin gelişmesi

TRT Spor, Beşiktaş yönetimi tarafından gerçekleştirilen toplantıdan Quaresma ile Larin'in kampa katılması kararı çıktığını duyurmuştu.

Siyah beyazlı kulübün açıkladığı listede Larin ve Quaresma isimleri yer aldı. İki oyuncu da Antalya kampında takımla birlikte yerini alacak.

3-14 Ocak tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süreçte Hollanda’dan Helmond Sport, Almanya’dan Greuther Fürth ve Hırvatistan’dan Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.