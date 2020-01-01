Süper Lig

Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

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Beşiktaş'ın kaç yabancı oyuncusu var? Hangi oyuncular kiralık? Siyah beyazlılarda hangi oyuncuların sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor?

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu hem kanatlarda hem de forvet bölgesinde görev yapabilen bir oyuncu ile güçlendirmek istiyor. Ancak henüz her hangi bir oyuncu ile imza aşamasına gelinmiş değil.

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Ayrıca bu dönemin siyah beyazlılar için iç transfer açısından da hareketli geçmesi bekleniyor. Çünkü kadroda bulunan pek çok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Goal 'de Beşiktaş'ın kadrosunu mercek altına aldı.

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Beşiktaş ara transfer döneminde yabancı oyuncu transfer edebilecek mi?

Siyah beyazlıların kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. TFF kuralları gereği siyah beyazlı takım, Süper Lig kadrosunda 14 yabancı bulundurabiliyor. Yani siyah beyazlıların yabancı oyuncu transferi için mevcut kadrosunda bir engeli bulunmuyor.

Oyuncu Uyruk
Loris Karius Almanya
Domagoj Vida Hırvatistan
Victor Ruiz İspanya
Enzo Roco Şili
Pedro Rebocho Portekiz
Douglas Brezilya
Mohamed Elneny Mısır
Atiba Hurchinson Kanada
Adem Ljajic Sırbistan
Georges-Kevin N'Koudou Fransa
Tyler Boyd ABD
Abdoulay Diaby Mali
Jeremain Lens Hollanda

Beşiktaş'ta hangi oyuncuları kiralık, hangi oyuncuların sözleşmesi sona eriyor?

Atiba Hutchinson Besiktas 10112019

Yılın bu döneminde siyah beyazlı yönetimi bekleyen bir başka konuda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların durumu. Yönetimin kısa süre içinde hangi oyuncularla yola devam edileceğine karar vermesi gerekiyor. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan oyuncular ve sözleşme durumları:

Oyuncu Mevki Yaş Sözleşme bitiş tarihi
Loris Karius* Kaleci 26 30.06.2020
Utku Yuvakuran Kaleci 22 30.06.2021
Ersin Destanoğlu Kaleci 19 30.06.2023
Domagoj Vida Stoper 30 30.06.2022
Victor Ruiz Stoper 30 30.06.2022
Enzo Roco Stoper 27 30.06.2021
Caner Erkin Sol bek 31 30.06.2020
Pedro Rebocho* Sol bek 24 30.06.2020
Douglas Sağ bek 29 30.06.2022
Gökhan Gönül Sağ bek 35 30.06.2020
Mohamed Elneny* Ortasaha 27 30.06.2020
Atiba Hutchinson Ortasaha 36 30.06.2020
Dorukhan Toköz Ortasaha 23 30.06.2021
Oğuzhan Özyakup Ortasaha 27 30.06.2022
Muhayer Oktay Ortasaha 20 30.06.2023
Adem Ljajic Ortasaha 28 30.06.2022
Necip Uysal Ortasaha 28 30.06.2021
Georges-Kevin N'koudou Kanat oyuncusu 24 30.06.2022
Tyler Boyd Kanat oyuncusu 25 30.06.2023
Abdoulay Diaby* Kanat oyuncusu 28 30.06.2020
Jeremaiin Lens Kanat oyuncusu 32 30.06.2022
Orkan Çınar Kanat oyuncusu 23 30.06.2022
Güven Yalçın Forvet 20 30.06.2022
Burak Yılmaz Forvet 34 30.06.2021
Umut Nayır Forvet 26 30.06.2022

* İşaretli oyuncular kiralık oyunculardır.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a gelenler-gidenler

Gelenler Gidenler
Adem Ljajic (Bonservisi alındı) Gary Medel
Georges-Kevin N'Koudou Mustafa Pektemek
Victor Ruiz Aras Özbiliz
Tyler Boyd Adriano
Pedro Rebocho Gökhan Töre
Douglas Ricardo Quaresma
Abdoulay Diaby Shinji Kagawa
Mohamed Elneny Sedat Şahintürk (Kiralık)
Umut Nayır (Kiralıktan döndü) Oğuzhan Akgün (Kiralık)
- Cyle Larin (Kiralık)
- Alpay Çelebi (Kiralık)
- Nicolas Isimat-Mirin (Kiralık)
- Tolga Zengin

Beşiktaş kadrosunun yaş ortalaması kaç?

Siyah beyazlı takımın 2019-2020 kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması 26.96 .

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