Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

Beşiktaş'ın kaç yabancı oyuncusu var? Hangi oyuncular kiralık? Siyah beyazlılarda hangi oyuncuların sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor?

Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu hem kanatlarda hem de forvet bölgesinde görev yapabilen bir oyuncu ile güçlendirmek istiyor. Ancak henüz her hangi bir oyuncu ile imza aşamasına gelinmiş değil.

Ayrıca bu dönemin siyah beyazlılar için iç transfer açısından da hareketli geçmesi bekleniyor. Çünkü kadroda bulunan pek çok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Goal 'de Beşiktaş'ın kadrosunu mercek altına aldı.

Siyah beyazlıların kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. TFF kuralları gereği siyah beyazlı takım, Süper Lig kadrosunda 14 yabancı bulundurabiliyor. Yani siyah beyazlıların yabancı oyuncu transferi için mevcut kadrosunda bir engeli bulunmuyor.

Oyuncu Uyruk Loris Karius Domagoj Vida Victor Ruiz İspanya Enzo Roco Şili Pedro Rebocho Douglas Mohamed Elneny Atiba Hurchinson Kanada Adem Ljajic Georges-Kevin N'Koudou Tyler Boyd Abdoulay Diaby Mali Jeremain Lens

Yılın bu döneminde siyah beyazlı yönetimi bekleyen bir başka konuda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların durumu. Yönetimin kısa süre içinde hangi oyuncularla yola devam edileceğine karar vermesi gerekiyor. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan oyuncular ve sözleşme durumları:

Oyuncu Mevki Yaş Sözleşme bitiş tarihi Loris Karius* Kaleci 26 30.06.2020 Utku Yuvakuran Kaleci 22 30.06.2021 Ersin Destanoğlu Kaleci 19 30.06.2023 Domagoj Vida Stoper 30 30.06.2022 Victor Ruiz Stoper 30 30.06.2022 Enzo Roco Stoper 27 30.06.2021 Caner Erkin Sol bek 31 30.06.2020 Pedro Rebocho* Sol bek 24 30.06.2020 Douglas Sağ bek 29 30.06.2022 Gökhan Gönül Sağ bek 35 30.06.2020 Mohamed Elneny* Ortasaha 27 30.06.2020 Atiba Hutchinson Ortasaha 36 30.06.2020 Dorukhan Toköz Ortasaha 23 30.06.2021 Oğuzhan Özyakup Ortasaha 27 30.06.2022 Muhayer Oktay Ortasaha 20 30.06.2023 Adem Ljajic Ortasaha 28 30.06.2022 Necip Uysal Ortasaha 28 30.06.2021 Georges-Kevin N'koudou Kanat oyuncusu 24 30.06.2022 Tyler Boyd Kanat oyuncusu 25 30.06.2023 Abdoulay Diaby* Kanat oyuncusu 28 30.06.2020 Jeremaiin Lens Kanat oyuncusu 32 30.06.2022 Orkan Çınar Kanat oyuncusu 23 30.06.2022 Güven Yalçın Forvet 20 30.06.2022 Burak Yılmaz Forvet 34 30.06.2021 Umut Nayır Forvet 26 30.06.2022

Gelenler Gidenler Adem Ljajic (Bonservisi alındı) Gary Medel Georges-Kevin N'Koudou Mustafa Pektemek Victor Ruiz Aras Özbiliz Tyler Boyd Adriano Pedro Rebocho Gökhan Töre Douglas Ricardo Quaresma Abdoulay Diaby Shinji Kagawa Mohamed Elneny Sedat Şahintürk (Kiralık) Umut Nayır (Kiralıktan döndü) Oğuzhan Akgün (Kiralık) - Cyle Larin (Kiralık) - Alpay Çelebi (Kiralık) - Nicolas Isimat-Mirin (Kiralık) - Tolga Zengin

Siyah beyazlı takımın 2019-2020 kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması 26.96 .