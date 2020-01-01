Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu hem kanatlarda hem de forvet bölgesinde görev yapabilen bir oyuncu ile güçlendirmek istiyor. Ancak henüz her hangi bir oyuncu ile imza aşamasına gelinmiş değil.
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Ayrıca bu dönemin siyah beyazlılar için iç transfer açısından da hareketli geçmesi bekleniyor. Çünkü kadroda bulunan pek çok ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Goal 'de Beşiktaş'ın kadrosunu mercek altına aldı.
- Beşiktaş'ın kadrosunda kaç yabancı var?
- Beşiktaş'ta hangi oyuncuların sözleşmesi sona eriyor?
- 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ın transfer hamleleri
- Beşiktaş'ın kadrosunda kaç kiralık oyuncu var?
- Beşiktaş kadrosunun yaş ortalaması kaç?
Beşiktaş ara transfer döneminde yabancı oyuncu transfer edebilecek mi?
Siyah beyazlıların kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. TFF kuralları gereği siyah beyazlı takım, Süper Lig kadrosunda 14 yabancı bulundurabiliyor. Yani siyah beyazlıların yabancı oyuncu transferi için mevcut kadrosunda bir engeli bulunmuyor.
|Oyuncu
|Uyruk
|Loris Karius
|Almanya
|Domagoj Vida
|Hırvatistan
|Victor Ruiz
|İspanya
|Enzo Roco
|Şili
|Pedro Rebocho
|Portekiz
|Douglas
|Brezilya
|Mohamed Elneny
|Mısır
|Atiba Hurchinson
|Kanada
|Adem Ljajic
|Sırbistan
|Georges-Kevin N'Koudou
|Fransa
|Tyler Boyd
|ABD
|Abdoulay Diaby
|Mali
|Jeremain Lens
|Hollanda
Beşiktaş'ta hangi oyuncuları kiralık, hangi oyuncuların sözleşmesi sona eriyor?
Yılın bu döneminde siyah beyazlı yönetimi bekleyen bir başka konuda sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların durumu. Yönetimin kısa süre içinde hangi oyuncularla yola devam edileceğine karar vermesi gerekiyor. İşte Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan oyuncular ve sözleşme durumları:
|Oyuncu
|Mevki
|Yaş
|Sözleşme bitiş tarihi
|Loris Karius*
|Kaleci
|26
|30.06.2020
|Utku Yuvakuran
|Kaleci
|22
|30.06.2021
|Ersin Destanoğlu
|Kaleci
|19
|30.06.2023
|Domagoj Vida
|Stoper
|30
|30.06.2022
|Victor Ruiz
|Stoper
|30
|30.06.2022
|Enzo Roco
|Stoper
|27
|30.06.2021
|Caner Erkin
|Sol bek
|31
|30.06.2020
|Pedro Rebocho*
|Sol bek
|24
|30.06.2020
|Douglas
|Sağ bek
|29
|30.06.2022
|Gökhan Gönül
|Sağ bek
|35
|30.06.2020
|Mohamed Elneny*
|Ortasaha
|27
|30.06.2020
|Atiba Hutchinson
|Ortasaha
|36
|30.06.2020
|Dorukhan Toköz
|Ortasaha
|23
|30.06.2021
|Oğuzhan Özyakup
|Ortasaha
|27
|30.06.2022
|Muhayer Oktay
|Ortasaha
|20
|30.06.2023
|Adem Ljajic
|Ortasaha
|28
|30.06.2022
|Necip Uysal
|Ortasaha
|28
|30.06.2021
|Georges-Kevin N'koudou
|Kanat oyuncusu
|24
|30.06.2022
|Tyler Boyd
|Kanat oyuncusu
|25
|30.06.2023
|Abdoulay Diaby*
|Kanat oyuncusu
|28
|30.06.2020
|Jeremaiin Lens
|Kanat oyuncusu
|32
|30.06.2022
|Orkan Çınar
|Kanat oyuncusu
|23
|30.06.2022
|Güven Yalçın
|Forvet
|20
|30.06.2022
|Burak Yılmaz
|Forvet
|34
|30.06.2021
|Umut Nayır
|Forvet
|26
|30.06.2022
* İşaretli oyuncular kiralık oyunculardır.
2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a gelenler-gidenler
|Gelenler
|Gidenler
|Adem Ljajic (Bonservisi alındı)
|Gary Medel
|Georges-Kevin N'Koudou
|Mustafa Pektemek
|Victor Ruiz
|Aras Özbiliz
|Tyler Boyd
|Adriano
|Pedro Rebocho
|Gökhan Töre
|Douglas
|Ricardo Quaresma
|Abdoulay Diaby
|Shinji Kagawa
|Mohamed Elneny
|Sedat Şahintürk (Kiralık)
|Umut Nayır (Kiralıktan döndü)
|Oğuzhan Akgün (Kiralık)
|-
|Cyle Larin (Kiralık)
|-
|Alpay Çelebi (Kiralık)
|-
|Nicolas Isimat-Mirin (Kiralık)
|-
|Tolga Zengin
Beşiktaş kadrosunun yaş ortalaması kaç?
Siyah beyazlı takımın 2019-2020 kadrosundaki oyuncuların yaş ortalaması 26.96 .