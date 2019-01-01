Beşiktaş'ın gelirlerinde yüzde 22.38'lik küçülme

Mali sorunlarla boğuşan Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması, ekonomik anlamda büyük bir kayba sebep oldu.

Sabah'ın derlediği habere göre; 9 ay önce açıklanan mali tablolarda 678 milyon TL geliri olduğu kaydedilen siyah-beyazlıların, Şubat 2019'daki mali tablolara göre ise bu sezon %22.38'lik düşüşle 526.5 milyon TL gelir sağladığı dikkat çekti.

Kartal'ın bu dönemdeki zararı 206 milyon TL oldu. Aynı süreçte bankaya olan borçlarda da önemli artış görüldü. 31 Mayıs 2018'de 799 milyon TL banka ve faktoring borcu olan Beşiktaş'ın Şubat 2019'a gelindiğinde borcu %38.5 artarak 1 milyar 108 milyon TL'ye ulaştı.

12 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde yeni bir yol haritası çizecek olan Başkan Fikret Orman, oyuncu maaşı, transfer ve amatör branşlar başta olmak üzere sıkı bir mali yapı düzenlemesine gidecek.

En büyük hedef ise ligin sonunda Şampiyonlar Ligi potasında olmak. 2017-18 sezonunda son 16 turu oynama başarısı gösteren Kartal, devler arenasında 44 milyon Euro gelir elde etmişti.