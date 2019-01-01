Beşiktaş'ın forvet çözümü: Borja ve Bas Dost

Forvet transferine öncelik veren Beşiktaş'ta Miguel Borja ve Bas Dost isimleri gündeme geldi.

Sezon öncesi yaşanılan sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala forvet adaylarını inceliyor. Gündeme gelen yeni isimler ise Miguel Borja ve Bas Dost.

Sabah Spor'dan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlı kulüp, ekiplerinden Palmeiras forması giyen 26 yaşındaki Borja'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Palmeiras ile görüştüğü iddia eline Beşiktaş'ın pazarlıklara devam ettiği belirtildi. Kolombiyalı santrfor, Palmeiras'ta çıktığı 64 resmi maçta 20 kez ağları havalandırmayı başarmış ve 4 de asist yapmıştı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isimin ise 'da oynayan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bas Dost. 3 sezondur ekibinde forma giyen Bas Dost, 127 resmi maçta 93 gol atıp 15 asist yaptı. Beşiktaş yönetiminin başarılı futbolcu için temaslarda bulunduğu ifade edildi.