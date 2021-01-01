Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Çin’e gitti

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, kariyerine Çin takımlarından Beijing Guoan'da devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion’dan ayrılan Slaven Bilic, Çin Ligi takımlarından Beijing Guoan ile anlaştı.

Resmi açıklama yayınlayan kulüp, Hırvat teknik adamla 2022 sezonunun sonuna kadar anlaştıklarını duyurdu.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş’ta da görev yapan Slaven Bilic, doğum yeri olan dışında dördüncü farklı ülkede görev yapmış olacak. 52 yaşındaki teknik direktör, daha önce ’nın , İngiltere’nin ile West Bromwich Albion ve ’ın Al-Ittihad-Jedah takımlarında çalışmıştı.

Daha fazla takım

Slaven Bilic geçtiğimiz sezonun başında anlaştığı West Bromwich Albion’ı Champonship’te zirveye çıkarmasına rağmen, bu sezon Premier Lig’de 13 maç sonunda sadece bir galibiyet elde edince görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Bir dönem 'da top koşturan Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Beijing Guoan’da daha önce Alberto Zaccheroni, Roger Schmitd ve son olarak Bruno Genesio gibi Avrupalı teknik direktörler görev yapmıştı. Bilic, Çin kulübünün tarihindeki dördüncü Yugoslav kökenli teknik direktör olacak.

Beijing Guoan, 2009'dan bu yana lig şampiyonluğu kazanamıyor.