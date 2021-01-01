Beşiktaş'ın düşünmediği Tyler Boyd Sivasspor'a kiralandı

Sivasspor, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ın sezon başında kadro dışı bıraktığı kanat oyuncusu Tyler Boyd'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Tyler Boyd, 'Yiğidolar' ile sözleşmeyi İstanbul'da imzaladı. 26 yaşındaki oyuncunun hafta içinde Sivas'a gelip çalışmalara başlaması bekleniyor.

ABD'li oyuncu Süper Lig'de daha önce Ankaragücü forması giymişti.

Tyler Boyd, Sivasspor tarihinin ilk ABD'li futbolcusu olacak.

Sergen Yalçın Tyler Boyd hakkında ne demişti?

ABD'li futbolcunun sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta forma giyme ihtimali doğmuştu. TFF'nin yabancı sayısını 16'ya çıkarma kararının ardından konuşan Yalçın, "Şu an kadroda 15 yabancı var. Boyd dışarıda kalmıştı. Herhalde onu da yazacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fakat transferin son gününde Tyler Boyd, Sivasspor'a kiralandı.